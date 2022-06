Antropofocus exibe em Jacarezinho teatro sem nenhum diálogo

As apresentações gratuitas acontecerão nos dias 01 e 02 de julho no CAT

O grupo Antropofocus, que vai se apresentar em Jacarezinho pela primeira vez, nos dias 01 e 02 de julho, no CAT – Conjunto Amadores de Teatro. As duas apresentações serão realizadas às 20 horas, e tem entrada gratuita.

O espetáculo intitulado Contos Proibidos de Antropofocus, faz parte do projeto de circulação “CONTOS EM TODOS OS CANTOS”, viabilizado por meio do Profice, com apoio da Copel. O elenco conta com cinco atores, que pesquisam a comédia e a improvisação em suas produções, e um dos integrantes do grupo, o ator e produtor Edran Mariano, é conterrâneo da região Norte Pioneiro, nascido e criado na cidade de Quatiguá.

Além das apresentações abertas para a comunidade, o grupo também oferece uma sessão exclusiva para alunos do ensino médio de escolas públicas e uma oficina de improvisação teatral com carga horária de 9 horas.

Em julho o projeto CONTOS EM TODOS OS CANTOS circulará pela região Norte e Norte Pioneiro, e além de Jacarezinho, passará com sua programação também pela cidade de Ibiporã.

* Jacarezinho

01 e 02 de julho, no CAT – Conjunto Amadores de Teatro.

O ESPETÁCULO

Em Contos Proibidos de Antropofocus, o grupo enfrenta o desafio de fazer um espetáculo sem nenhum diálogo, onde a comunicação acontece apenas por meio do som. Partindo da metáfora da incomunicabilidade, as cenas – ou contos – acontecem em ambientes onde pessoas desconhecidas se encontram, mas raramente iniciam uma conversa: dentro de um ônibus, debaixo de uma marquise num dia de chuva ou em um banheiro masculino.

O projeto, que é uma investigação do grupo sobre a força dramatúrgica que o som tem, nasceu da frequência com que grandes artistas cênicos e cinematográficos usam medidas sonoras para falar de seus trabalhos: o tom da cena, ritmo da ação e timming.

A OFICINA

Voltada para artistas e não-artistas, a oficina de Improvisação Teatral visa estimular o participante a conhecer e descobrir seu potencial inato de criatividade através de exercícios teatrais.

E, por meio da improvisação, fazer com que ele tenha capacidade de ousar, perceber, ouvir, ser espontâneo, improvisar e se relacionar.

SOBRE O ANTROPOFOCUS

O Antropofocus está prestes a completar 22 anos de trajetória e sempre teve como premissa artística observar o ser humano e seu comportamento no cotidiano, sabendo que todas as suas ações podem ser consideradas cômicas, dependendo do prisma pelo qual é observado. Desde a sua fundação, em 2000, o grupo dedica-se ao processo colaborativo na busca de um resultado estético que representa as vozes, ideias e desejos de todos os seus integrantes.

Para isso o grupo vem se aprofundando nas ferramentas da dramaturgia dinâmica como metodologia para as criações de seus espetáculos. Em sua trajetória, o grupo realizou uma série de experimentos artísticos e intercâmbios com artistas nacionais e internacionais, que resultaram em criações de espetáculos e atividades pedagógicas realizadas em sua sede.

SERVIÇO

CONTOS PROIBIDOS DE ANTROPOFOCUS

Dias: 01 e 02 de julho

Horário: 20 hrs

Local: CAT – Av. Getúlio Vargas, 968 – Centro

ENTRADA GRATUITA – retirar o ingresso a partir de 1 hora antes

Informações: (43) 3525-0671 e @antropofocus

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO TEATRAL

Dias: 02 e 03 de julho

Sábado: das 09 às 12 hrs | das 14 às 17 hrs

Domingo: das 09 às 12 hrs

Local: CAT – Teatro de Arena

Informações e inscrições: @antropofocus e https://bit.ly/OficinaImprovisaçãoJACAREZINHO

FICHA TÉCNICA

Elenco: Anne Celli, Andrei Moscheto, Bruno Lops, Edran Mariano e Marcelo Rodrigues

Sonoplastia e assistente de direção: Célio Savi

Operador de som: Célio Savi

Iluminação: AnryAider e Paulo Rosa

Operação de luz: Paulo Rosa

Cenografia: Sérgio Richter &Antropofocus

Figurino e Adereços: Fabiana Pescara & Renata Skrobot

Designer Gráfico: Lula Carneiro

Fotos de Divulgação: Paulo Feitosa

Assessoria de Imprensa: Com Leite Comunicação Integrada

Articulador Local – Jacarezinho: Cleiton Santos

Articuladora Local -Ibiporã: Lívia Zeferino

Diretor de Produção: Edran Mariano

Direção Geral: Andrei Moscheto

Realização: Antropofocus

Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura | Governo do Estado do Paraná

CANAIS DE COMUNICAÇÃO – ANTROPOFOCUS

Site: www.antropofocus.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/antropofocus

Facebook: https://www.facebook.com/antropofocus