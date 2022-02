ALEP aprova projeto que valoriza Literatura paranaense

Proposta de Requião Filho prevê a promoção da Semana da Literatura Paranaense nos colégios públicos e privados do Estado

O Projeto de Lei 173/2021, de autoria do deputado Requião Filho (MDB), que propõe a criação da Semana da Literatura nas Escolas, foi aprovado por unanimidade, em primeira votação, na sessão plenária desta terça-feira. Foram 48 votos favoráveis.

O objetivo é promover um período de atividades diferenciadas para reverenciar escritores paranaenses como Helena Kolody, Emiliano Perneta, Domingos Pellegrini, Dalton Trevisan e Paulo Leminski, entre outros. Na justificativa, o deputado diz que o estilo das obras e o período histórico em que foram escritas, diferem entre os autores, fornecendo aos alunos perspectivas distintas acerca da realidade.

“Isto contribui para a formação e o desenvolvimento pessoal dos nossos estudantes, além de aprenderem com isto a valorizar e a conhecer a própria cultura, a própria história. Não há motivos para ser vetado, a não ser que o atual governo também entenda que promoções a cultura e a educação não sejam de interesse às nossas escolas”, acrescenta.

Requião Filho destacou também que a matéria é de interesse de todos os paranaenses, e se trata de uma importante contribuição à valorização da literatura estadual, uma vez que grandes nomes de destaque nacional e internacional são daqui, colecionando prêmios e reconhecimento do público e da crítica.

“Em livrarias e bibliotecas, muitas vezes, sequer temos prateleiras dedicadas à Literatura Paranaense. Precisamos mudar isso e começar desde cedo na base, despertando o interesse dentro da escola. Portanto, vejo o projeto como uma importante contribuição, tanto para termos mais destaque ao que é paranaense, mas também para servir de incentivo à leitura e, quem sabe, para inspirar novos talentos, despertar o interesse de novos escritores”.

O projeto 173/2021 estabelece que a Semana de Literatura Paranaense deverá ser promovida pelas escolas na segunda semana do mês de março de cada ano. A segunda votação será na sessão plenária desta quarta-feira (16). Se for aprovado, seguirá para redação final e para a sanção do Governo do Estado.