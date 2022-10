Jacarezinho terá Noches Hispánicas

Atividade cultural, mesa redonda, Salas temáticas e Sarau

O Colegiado de Espanhol do Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Campus de Jacarezinho (foto), realizará evento cultural nos dias 25, 26 e 27 (terça a quinta-feira).

A iniciativa será nos períodos da tarde e noite, de extensão Noches Hispánicas.

A programação ocorrerá no auditório do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) do CLCA (Habilitação em Inglês e Espanhol) e CCHE ( Centro de Ciências Humanas e Exatas).

Relativo à Hispânia: Designação romana dada à Península Ibérica, ou o seu natural ou habitante; relativo a Espanha ou seu habitante.

Para realizar inscrição, acessar https://forms.gle/Vv2a63ZwoCSV6KQk6

Cronograma:

25/10/2022 – das 19h30 às 22h30: Atividade cultural e mesa redonda com hispânicos.

26/10/2022- das 14h às 17h: Salas temáticas; das 19h30 às 22h30: Sarau.

27/10/2022- das 14h às 17h; das 19h30 às 22h30: Salas temáticas.