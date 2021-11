Solenidade entrega tênis na manhã desta quarta-feira

Conclusão da 2ª edição da Maratona Solidária

Na manhã desta quarta-feira, dia dez, o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Santo Antônio da Platina fará uma Cerimônia para a entrega dos 52 pares de tênis novos arrecadados na 2ª Maratona Solidária.

A iniciativa chegou ao fim no dia dois de outubro e foi um sucesso. A prefeitura e o Tiro de Guerra também participam. As informações foram passadas por Renata Fernandes Botelho durante visita se cortesia ao Npdiario.

Com o slogan “Corra pelo Futuro das Crianças no Esporte” a Maratona teve como objetivo arrecadar pares de tênis esportivos paras alunos inscritas no Projeto Aprender e Jogar, que atende 45 crianças de famílias de baixa renda acolhidas pelo Lar Jesus Adolescente.

Amanhã, será oficializada através da inscrição também de mais de 90 atletas de Santo Antônio da Platina e cidades da Região.