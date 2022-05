Siqueira contra a exploração sexual

Eventos sobre conscientização contra o abuso e exploração sexual infantil

|No Dia da Conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil, os eventos foram intensos na cidade de Siqueira Campos.

De manhã os conselheiros tutelares estiveram na frente da Prefeitura Municipal explicando como funciona o trabalho do conselho quando recebem uma denuncia de suposto abuso e apresentaram também o levantamento de casos ocorridos no município.

Em seguida participaram da panfletagem do Lar do Menor próximo ao corpo de bombeiro e no período da tarde estiveram novamente presentes na premiação de melhor redação e desenho no Lar do Menor. Estiveram presente o promotor de Justiça dr.Leandro Masão, o prefeito Luiz Henrique Germano, a sua equipe de secretariado, diretores funcionários, Polícia Militar e toda a Rede de Proteção.

A Prefeitura agradece a todos que participaram da campanha e enfatiza para continuarem juntos na luta contra a violência sexual, pois Criança nasceu para ser amada, respeitada e não abusada.