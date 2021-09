Simulacro de pistola apreendido em SAP

Sujeito (19 anos) portava pretensa arma de fogo na cintura

Nesta quarta-feira, dia primeiro, por volta das 10h10, a Policia Militar de Santo Antônio da Platina abordou um indivíduo com arma de fogo, na Rua Rui Barbosa, em frente de um estabelecimento de ensino local.

Uma pessoa informou à 4ª Cia, que próximo da ponte da Vila Rica havia dois sujeitos e que um desses portava uma arma. O informante não sabia afirmar se tratava de uma simulacro, mas trouxe informações sobre a vestimenta dos rapazes: um estava de camiseta azul e shorts branco e o outro com blusa preta.

Diante dos fatos, as viaturas deslocaram-se para o endereço, e no percurso, na rua Rui Barbosa, em frente ao portão de uma escola, viram a dupla com características semelhantes das repassadas. Realizaram abordagem. Se tratava de um adolescente de 16 anos, e outro adulto de 19. No adulto encontraram, em sua cintura, um simulacro de arma de fogo na cor preta (foto).

Ambos foram conduzidos à 4ª Cia da PM para confecção do boletim e posteriormente entregues à delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providencias.