Santo Antônio promove passeata contra exploração

Como alerta para luta contra abuso de crianças e adolescentes

A data de 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes e a prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Assistência Social realizou uma passeata.

Houve participação de alunos das escolas municipais, profissionais da rede de proteção e do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente do município e integrantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

A ação integra a campanha “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” que tem o objetivo de alertar a sociedade sobre o enfrentamento da violência sexual infantil.

A passeata percorreu as ruas do centro da cidade pela manhã com cartazes, bexigas e entrega de panfletos sobre o tema feita por atiradores do Tiro de Guerra.

A ação foi encerrada na praça Frei Cristóvão com brinquedos, pintura facial e distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.