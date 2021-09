Rotam prende bêbado em SAP

No início da noite deste sábado após cair com a motocicleta que tentava estacionar

Perto das 19 horas deste sábado, dia 18, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhava a avenida José Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina.

Populares informaram que um indivíduo numa motocicleta de cor preta, estava tentando agredir uma mulher na pista de caminhada da via. Nas proximidades do Centro do Idoso, a equipe viu o homem, o qual caiu com o veículo ao tentar estacioná-lo ao lado da calçada.

Abordado e identificado, o motociclista apresentava visíveis sinais de embriaguez. Na sequência, oferecido o teste do bafômetro, que aceito, aferiu o valor de 0,66 mg/l, sendo dada voz de prisão por dirigir sob a influência de álcool e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

A Honda/XRE 300 não tinha pendências nem irregularidades.