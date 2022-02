ROTAM prende dois bêbados alterados em Jacarezinho

Estavam alterados em plena manhã de segunda-feira

Veículo foi apreendido nesta segunda-feira (18) no centro de Jacarezinho.

Durante patrulha da ROTAM nesta manhã, no centro da cidade, perto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), houve perseguição, apreensão de carro e pedido de prisão.



O que se sucedeu foi que um veículo, GM/S10, ao perceber a viatura dos agentes, logo iniciou sua fuga de forma brusca e rápida em direção à Rua Sabiá. Logo os dois indivíduos, motorista e passageiro, foram abordados pela equipe na Rua Luiz Marcolin, Jardim de Castro, no entanto, os sujeitos não obedeceram a ordem dos agentes de imediato. Quando houve êxito, realizaram-se revistas pessoal e veicular.

Constatou-se que os dois elementos estavam embriagados, e então ao motorista foi dada ordem de prisão por dirigir sob efeitos do álcool, bem como também ao passageiro, por Desobediência, Desacato e Resistência, pois reagiu com violência (chutes e pontapés) à abordagem, além de proferir xingamentos à equipe , sendo preciso que usassem uso especial da força para contê-lo.

Já na revista veicular, nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo com os cães de faro, Fênix e Drack, da equipe CANIL, na sede da 1ª Companhia PM.

Diante dos fatos, foram abertos boletins de ocorrência, além de apreensão e notificação do veículo, que já possuía registros de pendências administrativas anteriores.