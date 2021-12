Rocam prossegue combate a motos suspeitas em SAP

No total foram oito notificações lavradas para três motos abordadas

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) em Santo Antônio da Platina abordou três motocicletas suspeitas nos últimos dias.

Em patrulhamento pela área central da cidade, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a ROCAM abordou as motocicletas e não localizou nada ilícito com os condutores, mas em averiguação no sistema policial, constatou que todas estavam com irregularidades, ou pendências administrativas, ou com aparelhagem em desconformidade com as normas do CONTRAN.

A Honda/CG 160 Fan, estava com a documentação regular, porém com o escapamento e retrovisor alterado, portanto foi lavrado uma notificação para o condutor, e ele liberado com a moto, assim que sanou os problemas apontados.

Já as outras duas motocicletas, também Honda/CG 160 Fan, estavam com documentação e escapamento irregular, e além disso o condutor não possuía carteira de habilitação, portanto as motos foram apreendidas e recolhidas ao pátio.

No total, oito notificações foram lavradas.