Rocam prende um homem com pistola em Santo Antônio

Durante patrulhamento pela BR-153 em Santo Antônio da Platina, a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) percebeu uma VW/Parati (placas de Bauru/SP) que havia estado momentos antes numa situação, onde os envolvidos nesse carro rondaram o Assentamento Matida, em Jundiaí do Sul. A abordagem, porém, aconteceu às 16h45m deste domingo, dia 30, na Avenida Galiano Antônio da Silva, Vila platinense chamada Gusmão Alves.

Havia cinco ocupantes, entre eles, duas crianças e três adultos(uma mulher e dois homens). Sobre o assoalho à frente do banco do motorista, uma pistola Taurus PT57 S AMF calibre 7.65mm, com carregador e três munições intactas e numeração suprimida (foto).

Questionado, o motorista assumiu a posse e o porte.

Após procedimentos na 4ª. Cia para elaboração do boletim, o elemento (foto) foi levado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências e a Parati apreendida devido pendências administrativas. Os passageiros foram liberados.

↘️ Resultados:

Homem Adulto preso;

Arma de Fogo:

➡️ Pistola Taurus PT 57 cal. 7.65mm com carregador e três munições intactas (apreendida)

Veículo Apreendido:

➡️VW/Parati, cor branca (foto).