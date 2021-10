ROCAM apreende moto com piloto sem Habilitação

No bairro Aparecidinho II em Santo Antônio da Platina

Em patrulhamento pelo bairro Aparecidinho II no cruzamento das ruas Moacir Poli e 1010, a PM se deparou com uma motocicleta transitando em alta velocidade pela via, sendo então acompanhada à distancia na noite desta sexta-feira, dia 29, em Santo Antônio da Platina.

Abordado e revistado na rua Presidente Tancredo Neves, nada de ilícito encontrado, só que o condutor não possui habilitação e a Dafra/Speed 150 (placas de São Paulo) tinha documentos em atraso ( licenciamento e seguro obrigatório ).

Ele foi orientado quanto aos procedimentos e a moto apreendida e encaminhada ao pátio 4ª Cia. sendo lavradas as notificações pertinentes.