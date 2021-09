Furta Iphone em Ibaiti e diz que estava drogado

Foi identificado pela câmeras de monitoramento da farmácia em que furtou

Nesta segunda-feira, dia 27, por volta das 16 horas, a Agência Local de Inteligência, localizou na cidade de Jaboti o suspeito do furto de um celular Iphone 11 Pro, que ocorreu em Ibaiti no dia anterior.

O furto ocorreu numa farmácia em Ibaiti. Mas, a equipe recebeu informações que o elemento residia em Jaboti, com sua mãe. Portanto, se deslocou para a rua José Curan, no munícipio indicado, e localizaram.

Ao contatarem o jovem, informaram que sua imagem havia sido identificada pelas câmeras de monitoramento. Afirmou ter subtraído o celular, mas alegou ter sido um engano, pois estava “doido”, isto é, drogado, e só percebeu no caminho de volta para casa, porém estava envergonhado para devolver. Diante dos fatos a equipe solicitou o aparelho, que foi entregue imediatamente.

Em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, o escrivão disse que não precisaria encaminhá-lo e que era necessário apenas a apreensão do celular, pois o indivíduo seria ouvido no inquérito policial em data posterior. Ato contínuo a equipe fez a apreensão do smartphone e encaminhou para a 37ª DRP ibaitiense.