PSOL platinense divulga Nota de Repúdio contra Diego Garcia

Em mais uma atitude insensata ele criticou vacinação pediátrica contra Covid-19

O PSOL de Santo Antônio da Platina, como instrumento político e protetor dos direitos, da liberdade e da igualdade, vem por meio desta repudiar a atitude imatura, negacionista e apoiadora ao genocídio, do Deputado Federal Diego Garcia (foto) .

O referido parlamentar fez a seguinte afirmação: “Só passando por cima do meu cadáver, vai vacinar os meus filhos. Vão ter que me matar, tirar a minha a vida. Eu estou disposto a perder o meu mandato, mas ninguém vai impor a vacinação desse experimento junto dos meus filhos. Eu vou lutar pelo maior número de crianças que eu puder. Vou me colocar na linha de frente em defesa das nossas crianças”, extrapolou.