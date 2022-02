PM prende um traficante de crack em Ribeirão Claro

Elemento de 22 anos tinha 80 pedras de crack na sua casa

Em diligências cerca de 15h20m desta segunda-feira, dia 21, sobre tráfico de drogas, nas proximidades do Campinho do Rio, os PMs viram um moto-taxista transportando um passageiro, saindo da frente de uma residência, onde, segundo denúncias, funcionava um ponto de venda de droga, em Ribeirão Claro

Ao perceber a iminente abordagem, o garupa desceu da moto e entrou num bar, mas não conseguiu fugir.

Com ele, encontradas cinco buchas de crack, as quais confirmou ter comprado do narcotraficante, morador da casa, na rua Marechal Floriano Peixoto.

Diante disso, prendeu o traficante, que confessou ter mais crack numa gaveta de um móvel do seu quarto (80 porções de crack) e dinheiro(foto).

O narcotraficante (22 anos), que estava em liberdade condicional, e o usuário (29 anos) foram presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Claro. Como não havia indícios de envolvimento do moto-taxista no crime, sendo constatado que estava realizado apenas uma corrida, foi liberado.