Preso furtando supermercado em Santo Antônio

Elemento de 21 anos invadiu o local pelo fundos e tentou se esconder com avental

A Central de Monitoramento do Supermercado Molini’s Center informou e a PM rapidamente foi até até avenida Coronel Oliveira Motta, às 4h10m da madrugada desta quarta-feira, dia 18, em Santo Antônio da Platina.

Realizadas buscas no interior do estabelecimento, encontrado o indivíduo no setor de depósito da padaria, tentando se esconder, cobrindo-se com um avental. Ele invadira pelos fundos, passando pelo Clube Platinense para ter acesso a janela, a qual ficou danificada.

Já conhecido no meio policial por práticas ilícitas, tinha no bolso da bermuda um celular Samsung J4 pertencente ao supermercado. Preso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências. Cabe ressaltar que no último domingo já havia sido encarcerado logo após cometer furto na Ótica Visão, porém solto dois dias depois.