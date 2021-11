Polícia Federal prende jovem com dinheiro falso em Guapirama

Ele possui 21 anos e nunca teve envolvimento anterior com crime

A Polícia Federal de Londrina prendeu em flagrante um rapaz de 21 anos na manhã de terça-feira, dia 16,em Guapirama, quando recebia encomenda postal contendo 20 cédulas falsas de 50 reais “compradas” por meio de aplicativo de mensagens instantâneas.

Endereçadas ao jovem – que não tinha passagens anteriores e confessou o crime – o envelope continha R$ 1 mil sem valor algum.

O Código Penal em seus artigos 289, 299 e 291, traz o tratamento legal para aqueles que se arriscarem em tal prática: