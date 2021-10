Preso por tráfico de drogas em Rib.Claro

Equipes de rádio patrulha de Ribeirão Claro e Jacarezinho atenderam a ocorrência

Nesta terça-feira, dia 19, às 12h00, as equipes de rádio patrulha de Ribeirão Claro e Jacarezinho atenderam uma ocorrência na Vila Rural, do munícipio de Ribeirão Claro.

As equipes deslocaram-se para a casa do indivíduo que, segundo denúncia, havia torturado um usuário de entorpecentes após a suspeita de que ele passava informações sobre as drogas para a polícia.

Ao chegar no local, o autor se escondeu dentro da residência, e como havia denúncias de que essa casa era usada como armazenamento de drogas, entraram e realizaram buscas. No guarda-roupas havia duas porções de cocaína e uma porção de maconha (foto).

O elemento afirmou que as drogas encontradas eram para consumo próprio.

Dada voz de prisão para o rapaz (22 anos), e apreendidos os entorpecentes. Em seguida, encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos.