Preso homem por bater na esposa em Jacarezinho

Vítima relatou sofrer agressões de seu convivente há dois anos

Nesta terça-feira, dia 08, por volta das 09h30m, a Polícia Militar deu voz de prisão após violência doméstica, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

Vítima denunciou seu convivente por agressões. Ela relatou que há mais de dois anos sofre com violência por parte do marido. Segundo informações, na segunda-feira (07), por volta das 20h00, ela foi agredida com socos e chutes, e que as agressões físicas retornaram às 02h00, enquanto ela dormia, seu marido tentou enforcá-la.

Ela disse, que sua sogra entrou no meio da situação, e conseguiu intervir. No dia seguinte, terça-feira (08), por volta das 07h00, ela voltou a sofrer violências, sendo o momento em que denunciou.

O elemento confirmou a denúncia justificando suas ações com a possibilidade de estar sendo traído. Ele recebeu voz de prisão.

Ambos foram encaminhados ao Pronto de Socorro, sendo constatado que a vítima estava com lesões e o autor ileso.