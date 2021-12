Preso por ameaças em Ribeirão do Pinhal

Rapaz de 21 anos não reagiu ao mandado na tarde desta sexta-feira

Em patrulhamento, a guarnição da PM ribeiro-pinhalense viu um jovem às 15h40m desta sexta-feira, dia três na avenida Silveira Pinto (Vila Santa Terezinha) que tinha mandado de prisão em aberto, em Ribeirão do Pinhal.

De imediato, dada voz de abordagem e encaminhado ao 2° Pelotão para a lavratura do boletim posteriormente ao pronto socorro do hospital Nossa Senhora das Graças para passar por laudo de lesões corporais e ao final apresentado na carceragem do Departamento Penitenciário (DEPEN) no município de Bandeirantes.

A prisão preventiva é pelo Artigo 147 do Código Penal: Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, que cause mal injusto e grave. Pena: Detenção, de um a seis meses, ou multa.