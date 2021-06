Preso condutor bêbado em Jacarezinho

PRF atendeu acidente pela manhã na BR-153 após colisão contra árvore

a manhã deste domingo (13), por volta das 07h45m, no KM 17 da BR-153, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um acidente de trânsito em Jacarezinho, no qual havia um carro de placas de Jacarezinho envolvido.

O acidente foi uma saída de pista, o qual o condutor do veículo que seguia sentido Jacarezinho a Ourinhos(SP) colidiu contra uma árvore próximo à rodovia (foto).

Em atendimento ao acidente, o qual o motorista acidentado não sofreu nenhuma lesão, os policiais perceberam vários sinais indicativos de embriaguez como forte odor etílico, desequilíbrio ao caminhar, entre outros. Dessa maneira foi oferecido o aparelho de etilômetro para a realização do teste de alcoolemia, sendo aceito e realizado.

Constatou-se o teor de 1.15 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado o valor de 1.05 mg/L. Diante do resultado ficou configurada, a princípio, ocorrência de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Assim o condutor recebeu voz de prisão, informado de seus direitos e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para os procedimentos cabíveis. A PRF ficou responsável pela confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.