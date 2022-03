Preso assassino foragido do platinense “Canário”(vídeo)

Apelidado de Pernambuco tem 32 anos e não reagiu

O delegado de polícia de Santo Antônio da Platina, Rafael Guimarães, recentemente recebeu informações de que Edson Leitão Sipriano, conhecido como “Pernambuco” (foto de capa, camisa verde) , 32 anos, estava escondido em Iati/PE e as repassou para equipe da Polícia Civil da 143ª Circunscrição daquela cidade.

O foragido foi localizado e dado cumprimento ao mandado de prisão pendente, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Garanhuns/PE.

O corpo de José Marcelo de Almeida, vulgo “Canário” (fotos e vídeo, calvo) foi encontrado na manhã do dia nove de junho do ano passado às margens do Rio Cinza, debaixo da ponte localizada na rodovia PR-439 no trecho entre Ribeirão do Pinhal. A vítima tinha 48 anos. O corpo foi encontrado por volta das 11h30m de uma quarta-feira, abaixo da ponte.

Ação conjunta das Polícia Civil e Militar resultou na identificação dos dois envolvidos.

Dívidas de entorpecentes motivaram o homicídio.

Um dos matadores, Grigor Santos (foto de óculos na testa), na época com 18 anos, foi preso no dia 29 de junho de 2021 em Ibiúna, no interior paulista. E agora o outro de 32 anos encarcerado no estado de Pernambuco e ambos estão à disposição do Poder Judiciário.

Grigor havia fugido de Santo Antônio da Platina quando foi apurado em ação conjunta das forças policiais platinenses que ele estava vendendo uma caixa de som de Canário.

Sempre de bom humor, Canário se dizia “jornalista”, e fazia brincadeiras em redes sociais.

Foi a ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) e o Serviço de Inteligência quem obtiveram inicialmente as informações e, através do comandante da 4ª Cia, capitão Mariano Corsini, feito contato com os policiais paulistas. O delegado pediu a provisória.