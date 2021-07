Preso após estuprar criança durante cinco anos

Dos oito aos 13 anos convivente da avó materna abusou da vítima em Santo Antônio da Platina

A rádio patrulha e a Rocam (Rondas Ostensivas com Motocicletas) localizaram e prenderam um homem de 61 anos às 16h30m nesta segunda-feira, dia 12, na rua Araguaia, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina. Não houve resistência.

Havia um mandado de prisão de setembro de 2019 assinado pelo juiz Júlio César Michelucci Tanga pelo Artigo 217, estupro de vulnerável. Segundo o npdiario apurou, a sentença condenatória transitou em julgado e o regime fechado pelo prazo de nove anos e quatro meses. Mandado foi expedido em 2019, porém cumprido só quando o encontraram ontem.

O homem morava na chamada Vila Rural no distrito platinense de Monte Real. Em novembro de 2013, a irmã de uma garota de 13 anos descobriu que ela sofria abuso sexual do “marido” da avó materna de ambas. A vítima não só confirmou, como inclusive detalhou que o crime hediondo vinha sendo cometido desde os oitos anos, sendo que o elemento lhe dava dinheiro e a ameaçava com retaliações, impedindo a denúncia.

A reportagem não conseguiu descobrir onde está atualmente a moça de 21 anos. Foram cinco anos sofrendo o abuso.