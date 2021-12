Preso após estuprar criança em Santo Antônio da Platina

Menina de quatro anos brincava em frente de sua casa no Aparecidinho III

Um homem (foto) de 67 anos foi preso pela Polícia Militar no início da noite desta sexta-feira, dia dez, acusado de Estupro de Vulnerável na Rua Maria Amélia de Jesus, no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina.

Acusado pelo pai da vítima, estava acariciando as partes intimas de menina de quatro anos, após oferecer doces e sorvete para a criança, para a prática do ato. O genitor detalhou que trabalhava e deixou a garota com um parente, e ela brincava na frente de casa até ser abordada pelo elemento, que sofre de distúrbios mentais.

A criança correu do agressor, voltou correndo e chorando, e relatou ter sido colocada no colo do homem que passou a mão em sua genitália (“perereca”).

A PM o deteve e levou – depois de registrar a ocorrência na 4ª Cia – para a 38ª delegacia de Polícia Civil para o lavratura do flagrante. Na sequência, encaminhado à cadeia de Andirá, já que a carceragem platinense abriga apenas detentas.