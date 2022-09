Preso agredindo mulher a socos

Violência doméstica cometida por homem de 36 anos em vítima de 29

Após solicitação anônima relatando que uma vizinha estava sendo agredida pelo marido, a PM foi até a Rua Monção, na Vila Santa Terezinha, em torno de 20h20m deste sábado, dia três, em Santo Antônio da Platina.

No local, sons de uma mulher gritando e de batidas em móveis e portas. A vítima de 29 anos conseguiu abrir a porta e saiu correndo em direção da equipe, sendo assim realizada abordagem ao agressor, o qual não resistiu.

Acalmada um pouco a situação, e em contato com a convivente, ela passou a narrar que teve um desentendimento com seu cônjuge, o qual a agrediu fisicamente com puxões de cabelo, tapas e socos em direção a seu rosto e cabeça (apresentava lesão na cabeça).

O homem de 36 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.