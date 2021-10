Presa jogando droga na cadeia(vídeo)

Dupla teria feito esse “trabalho” para pagar dívida de 3 mil reais com detento

Neste domingo, dia 03, às 21h55m, a equipe de Rádio Patrulha de um rapaz e uma moça foram presos por tráfico de drogas após confessarem terem arremessado entorpecentes na cadeia da cidade de Jacarezinho (vídeo).

Após informações de populares que havia uma pessoa tentando arremessar drogas na cadeia municipal, localizada na rua Prof. Alindo Bessa, os PMs deslocaram-se rapidamente para o local, chegando a verem a mulher no meio da rua que havia acabado de jogar algo na grade do solário. Ao ver a viatura, subiu na garupa de uma motocicleta e empreendeu fuga com o cúmplice.

Acompanhados e abordados com apoio de outra equipe, ao serem questionados, relataram que fizeram esse serviço, pois um deles possuía uma dívida de 3 mil reais com traficante encarcerado na cadeia.

Ambos presos pelo crime de tráfico de drogas, com agravante devido ao ambiente prisional.