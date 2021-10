Prefeitura exige explicação por desleixo da Santa Casa

A prefeitura de Jacarezinho vem por meio desta Nota à Imprensa comunicar a toda população que já acionou a Santa Casa de Misericórdia por esclarecimentos e medidas punitivas aos responsáveis pela situação ocorrida na noite desta quinta-feira (21), quando uma criança, de forma visível, não teve o tratamento adequado na recepção da instituição.

A prefeitura esclarece que, embora faça o repasse de valores fixos à Santa Casa de Misericórdia pela prestação do serviço de urgência e emergência, toda a gestão do Pronto Atendimento é da própria Santa Casa de Misericórdia, não cabendo ao Poder Executivo, portanto, as orientações de procedimentos aos servidores.

A gestão municipal, bem como toda a população de Jacarezinho, exigem medidas efetivas por parte da direção da Santa Casa sobre a situação que chocou a toda sociedade.

A prefeitura também já entrou em contato com o Ministério Público e aguarda uma posição para novas providências.