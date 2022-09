Prefeitura de Ibaiti  faz campanha sobre descarte de lixo

A Prefeitura de Ibaiti pede a colaboração dos moradores do Patrimônio do Café, bairros próximos e usuários da rodovia BR-153 para ajudar a administração pública a manter a entrada (trevo) limpa sem despejar lixo e entulhos.

Em virtude do trevo de acesso ao bairro ser às margens da rodovia, com grande tráfego de veículos, principalmente caminhões pesados e carretas, e para manter a segurança e higiene no local, a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos retirou o container e a caçamba do local. Ocorre que algumas pessoas ainda estão descartando lixo e entulhos no local desrespeitando os moradores e causando riscos a segurança e saúde de todos.

A estrada rural que liga a BR-153 ao Patrimônio do Café está passando por obras de pavimentação e no trevo de acesso, a Prefeitura Municipal realizou o plantio de gramas e pede a todos para manter o local limpo.

OS MORADORES PRÓXIMOS A ENTRADA DO PATRIMÔNIO DO CAFÉ PODEM DIRECIONAR SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS COM MAIOR SEGURANÇA DIRETAMENTE NA USINA DE RECICLAGEM NA RODOVIA PR-435, SAÍDA PARA O DISTRITO DO CAMPINHO.