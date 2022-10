Prefeita de Quatiguá diz que pai “foi imaturo”

Efraim Bueno de Moraes fez brincadeira com MST

A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan (foto) divulgou a seguinte Nota de esclarecimento:

“Nesta quarta-feira, dia 19, um áudio de uma brincadeira em um grupo fechado foi usado com má-fé para atacar a índole de nossa empresa familiar, a Feijão Efraim, que está há 38 anos trabalhando e honrando com seus fornecedores, clientes e funcionários. Infelizmente vivemos em um período em que os extremos estão camuflando as verdades e isso é triste, principalmente para quem defende a democracia.

Nossa família abomina qualquer forma de invasão à propriedade privada, enaltece o trabalho dos empresários que aquecem a economia e geram empregos, acredita na liberdade econômica, democrática e de expressão.

Somos uma empresa familiar do agronegócio e por esta razão é tão importante que possamos sempre proteger a linha de produção.

Eu, pessoalmente lamento essa situação e venho esclarecer que o posicionamento da empresa, assim como o meu é independente e que o posicionamento do meu pai apesar de ter feito em tom de brincadeira com amigos, foi sim imaturo e irresponsável e não reflete o posicionamento da nossa família e dos colaboradores, por isso me retrato em nome da família, da empresa, de seus funcionários e colaboradores.