PRE e SEST/SENAT promovem Ciclo de Fiscalização

Entre 09h30m e 11h30m desta terça-feira no KM da PR-092

Entre 09h30m e 11h30m desta terça-feira, dia 27, KM 323 da PR-092, sede da Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina, foi promovida ação especial.

A corporação participou da Operação Ciclo de Fiscalização em parceria com representantes do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte local, com a sinalização do trânsito rodoviário, a abordagem e orientações, bem como distribuição de cartilhas, brindes, entre outros materiais, em favor dos condutores, notadamente, de caminhões.

A atividade referiu-se à campanha “Dia do Motorista”.

O evento transcorreu dentro da normalidade e sem alterações com o trabalho desenvolvido pelo sargento Juarez e cabo Trindade e pela SEST/SENAT, a coordenadora Cristina, sendo abordados/orientados 50 condutores.

