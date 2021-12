Polícia Militar apreende maconha em São José da Boa Vista

Droga foi encontrada numa plantação de soja

Na segunda-feira, dia 27, às 16h30, a Polícia Militar aprendeu 20 gramas de maconha em São José da Boa Vista.

Durante patrulhamento pela rua Augusta Carneiro, os policiais viram um indivíduo adentrar uma plantação de soja, próximo de casas abandonadas. Por essa razão, efetuaram a abordagem, e na ação encontraram mias dois indivíduos embaixo de uma árvore.

Um dos indivíduos jogou a maconha (foto) no chão do local. Em revista pessoal, não encontraram nada com os outros. Portanto, ambos foram liberados, e o portador da droga encaminhado para lavratura de Termo Circunstanciado.