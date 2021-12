Polícia Civil prende um ladrão em Pinhal

Elemento tinha roubado empresa de ração no último domingo

Na manhã desta quarta-feira investigadores da Delegacia de Ribeirão do Pinhal cumpriram mandado de prisão preventiva de elemento envolvido em roubo.

O crime ocorreu no último domingo, dia 19, por volta das 21 horas numa empresa de ração de Ribeirão do Pinhal, quando três indivíduos invadiram o local, um deles armado com uma pistola, e renderam dois funcionários e os amarraram, subtraindo em seguida objetos pessoais.

Na sequência, os criminosos iniciaram a buscas de objetos de valor no interior da empresa, porém a PM já havia sido acionada e com a aproximação dos policiais os criminosos fugiram.

A partir daí, iniciou-se a investigação pela Polícia Civil, que culminou na identificação de um dos assaltantes, razão pela qual o delegado representou pela prisão preventiva, a qual teve concordância e decretada pelo juízo da Vara Criminal.

O indivíduo tem 28 anos e já possui passagens por outros crimes patrimoniais.