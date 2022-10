Polícia Civil prende tarado Platinense

Denunciado por estudante de apenas 15 anos

Na tarde desta quinta-feira, dia seis, uma mãe compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina relatando que sua filha (15 anos) caminhava a pé sozinha para a escola, por volta das 13 horas e no caminho, ao passar por uma construção, percebeu um pedreiro se masturbando e olhando fixamente para ela.

Em seguida, a adolescente se desesperou e correu para o estabelecimento de ensino e, ao chegar, ante o seu nervosismo, foi perguntada pela diretora o que teria acontecido. Constrangida, narrou o fato, razão pela qual a mãe foi chamada e orientada a buscar ajuda policial.

Os investigadores, em posse da descrição do suspeito, se dirigiram à construção indicada e abordaram o indivíduo (foto) e o conduziram até a delegacia, onde as partes foram ouvidas pelo delegado Rafael Guimarães, o qual deu voz de prisão em flagrante ao um homem de 54 anos, pela prática do crime de importunação sexual. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de Ibaiti.

Artigo 215-A do Código Penal: Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena – reclusão, de um a cinco anos, se o ato não constituir crime mais grave.