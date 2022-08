Polícia Civil encarcera rapaz por tentativa de homicídio em S.A.P.

Vítima de 32 anos atingida com facadas pelas costas

Na manhã desta sexta-feira, dia cinco, investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriram mandado de prisão temporária de um homem de 29 anos, suspeito de tentativa de homicídio.

O fato ocorreu no último sábado (30/07), em via pública na Vila Santa Terezinha, quando a vítima, um homem de 32 anos, estava na rua conversando com amigos e foi repentinamente atacado pelas costas pelo suspeito, levando uma facada que perfurou os pulmão.

Imediatamente, ele acabou encaminhada em estado grave ao Pronto Socorro e o criminoso se evadiu.

A motivação do atentado seria uma discussão entre ambos nos dias anteriores, ocasião em que o agressor fez ameaças de morte.

A investigação apurou a autoria do fato e o delegado representou pela prisão temporária, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

A Polícia Civil encerrou as investigações do caso e o elemento indiciado por tentativa de homicídio qualificado.

Curiosidade: esse que foi preso da tentativa de homicídio é irmão do rapaz que tentou roubar o posto nesta quinta-feira, dia quatro, e foi baleado. Também já tinha mandado de prisão em aberto por outro roubo que pedi há uns dois meses atrás. Estava foragido.

