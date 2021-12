Polícia Civil identifica dois ladrões platinenses

Objetos foram furtados do Departamento Ambiental da Prefeitura

Equipe de investigadores da delegacia de Santo Antônio da Platina localizou objetos que foram furtados do Departamento Ambiental da Prefeitura no último domingo (28). Os objetos utilizados para a produção de mudas (estruturas metálicas e tambores avaliados em cerca de R$ 2 mil).

Os investigadores localizaram as estruturas metálicas em um ferro-velho da cidade. Por essa razão, o proprietário e um vendedor intermediário foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em continuidade a apuração dos fatos, os investigadores identificaram os autores do crime, sendo dois homens, um com 19 anos e sem passagem pela polícia e outro com 22 anos e com passagem por receptação. Foram interrogados e indiciados pela prática do crime de furto qualificado, sendo o procedimento relatado e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.