Polícia Civil faz palestra para adolescentes

Em ação com a Catedral Diocesana a bordados os perigos da atualidade

A Polícia Civil de Jacarezinho ministrou na tarde desta terça-feira, dia 19, uma palestra aos adolescentes da Catequese da Catedral Diocesana de Jacarezinho sobre as funções da Polícia Civil do Paraná e sobre os perigos da vida na atualidade.

A palestra foi ministrada pelo investigador de polícia, Emmanuel Mimi, que conversou com as crianças sobre o uso de drogas, abuso de álcool e outros perigos que envolvem a juventude nesta era cibernética, tais como crimes sexuais por meios digitais.

O policial civil também contou para as crianças sobre sua experiência no Curso de Operações Policiais Especiais realizado no grupo T.I.G.R.E – Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da Polícia Civil do Paraná, bem como mostrou alguns equipamentos e materiais utilizados pelos policiais da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho.

O policial civil destacou curiosidade das crianças com relação aos assuntos tratados, em especial aqueles relacionados aos meios cibernéticos e a atenção delas ao conhecer os equipamentos utilizados pela instituição.

O Delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen destacou a importância desta interação da polícia com a comunidade, em especial os mais jovens, fazendo crescer a confiança nas instituições policiais.