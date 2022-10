Poder Legislativo tem parceria de resultados com a Polícia Militar

Romanelli recebeu a mais alta comenda do Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (fotos) recebeu nesta quinta-feira (27), em Curitiba, a Medalha do Mérito Rodoviário. A mais alta comenda do Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná foi entregue durante a cerimônia de aniversário de 58 anos da instituição.

“Hoje é dia de celebrar todos aqueles profissionais que no seu cotidiano cuidam das pessoas e promovem a segurança da sociedade”, disse o parlamentar.

A honraria foi entregue pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira, e pelo comandante da Polícia Rodoviária, coronel Wellenton Selmer. A cerimônia também marcou os 12 anos do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA).

RESULTADOS – Romanelli destacou o trabalho e a parceria de resultados do Poder Legislativo com a PM. “Nossa missão no Legislativo é encontrar soluções quando os problemas se apresentam. Nunca faltamos com a corporação”, disse.

“Temos orgulho da nossa polícia. Estamos em todos os municípios do Paraná com homens e mulheres dispostos a enfrentar os desafios que se apresentam e atender às demandas da população paranaense”, reforçou.

O evento teve a presença do chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; do secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita; do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; do conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Fernando Guimarães e de diversas autoridades militares e civis.