Polícia Militar recupera objetos em Ribeirão Claro

Caixinha de som e celulares furtados no início do mês em Ribeirão Claro foram recuperados nesta terça-feira (19)

Nesta terça-feira, dia 19, por volta das 11h20, a Polícia Militar encontrou o autor do furto de uma loja que ocorreu na cidade de Ribeirão Claro no dia 10 de outubro.

Após denúncias com informações do autor, e dos objetos do furto, os policiais abordaram o indivíduo (20 anos), e encontraram consigo um dos celulares furtados.

O rapaz, já conhecido do meio policial pela prática de pequenos delitos, assumiu a autoria do crime, e disse que havia vendido o outro celular e a caixinha de som furtada (foto).

A equipe localizou as outras duas pessoas com os objetos, e encaminhou todos até a Delegacia de Polícia Civil, que tomou as demais providências e os objetos recuperados foram restituídos à loja.