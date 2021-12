Polícia Militar recupera HB20 roubado em Jacarezinho

Carro foi roubado na Padre Mello e recuperado na Rua Cabo Luis Otávio de Moraes

Nesta segunda-feira, dia 13, às 22h15, a Polícia Militar foi solicitada pelo 190 sobre um roubo de veículo, no Parque Bela Vista, em Jacarezinho.

O HB20 (foto), de cor preta, foi levado na Rua Padre Mello. A equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), com a equipe CANIL, Rádio Patrulhas e Agência Local de Inteligência, intensificaram as ações com o intuito de localizar os autores e recuperar o veículo.

Na rodovia BR-153, próximo a JBS, localizaram o veículo e iniciaram o acompanhamento tático. No bairro aeroporto o carro conseguiu fugir da abordagem.

Após buscas, na Rua Cabo Luís Otávio de Moraes encontraram o carro abandonado. Mas, os bandidos ainda não.

Segunda a vítima, os autores foram dois homens, um estava trajado de calça jeans, blusa de moletom preta, e o outro também de calça jeans, mas com moletom cinza. A dupla estava num Chevrolet Corsa preto, e sem armas.

Recuperado e entregue para a vítima, também orientada quanto aos procedimentos cabíveis.