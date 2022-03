PM de Santo Antônio recupera caminhão e prende homem em posto

No final da tarde desta sexta-feira em posto de combustíveis de Santo Antônio da Platina

O Serviço de Inteligência e a ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) tomaram conhecimento de que estava estacionado no pátio do posto Juninho, antigo posto Chapadão, um caminhão roubado. Assim, foram averiguar às 17 horas desta sexta-feira, dia quatro, no KM 47 da BR-153, em Santo Antônio da Platina

O motorista do VW 17250, cor branca, recebeu voz de prisão.

Ele tem 34 anos e é acusado de receptar o veículo, roubado entre Ribeirão do Pinhal e Congonhinhas, mas permaneceu calado. O veículo foi apreendido para ser devolvido ao propretário.