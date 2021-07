PM prende homem com S10 furtada e contrabando

Uma indisposição entre um casal às 15h05m na rua dos Cravos, no Jardim Grevilha, em Santo Antônio da Platina, acabou gerando nesta quinta-feira, dia 22, a prisão de um homem de 46 anos e a recuperação de um veículo furtado no interior de São Paulo a ainda apreensão de contrabando.

Vizinhos alertaram a PM sobre duas pessoas que estavam brigando e a mulher implorando socorro. No local, uma S10 saiu em alta velocidade, mas foi abordada na rodovia Benedito Lúcio Machado perto do Colorado, com uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai (seis caixas de cigarros das marcas Eight, Rodeo e Veneto).

O motorista alegou que a mercadoria era de seu patrão, e que saiu com a camionete porque a esposa dele estaria tentando quebrar o veículo, o qual, descobriu-se depois tinha indicativo de furto na cidade de Vista Alegre do Alto(SP).

➡️Resultados:

↘️01 camionete S10 de cor branca recuperada;

↘️ 01 indivíduo encaminhado;

↘️ Dois celulares apreendidos;

↘️ Duas cadernetas apreendidas;

↘️ Seis caixas fechadas de cigarros, mais nove pacotes com 20 maços de cigarros apreendidos;