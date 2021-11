Preso homem de 36 anos por violência doméstica

Na manhã deste domingo em Santo Antônio da Platina

Briga conjugal neste domingo, dia 28, em torno de 8h40m na rua Afonso Pena, Vila São José (foto), provocou a prisão do marido, em Santo Antônio da Platina.

A esposa chamou a PM denunciando que o convivente havia lhe agredido, ameaçado e rasgado as roupas. Relatou, nervosa, que ambos estavam numa festa na noite de sexta-feira e que chegaram pela manhã, discutiram e entraram em vias de fato.

Ela também disse ter se armado de uma faca para se defender, mas depois jogou. Transeuntes viram a indisposição e tentaram acalmar os ânimos exaltados.

O acusado de 36 anos estava com escoriações nas costas, pescoço e braços, não ofereceu resistência e nem foi necessário uso das algemas. A mulher (29) também com ferimentos nas costas e nuca, foi para o Pronto Socorro Municipal, junto com o companheiro e a PM. Na sequência, na 4ª Cia e Polícia Civil.

O homem, que tem antecedentes por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, responderá por violência doméstica e ameaça.