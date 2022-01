PM prende bêbado com faca em SAP

Ele ameaçou clientes em bar e depois tentou fugir numa moto

A PM prendeu um indivíduo de 47 anos neste fim de semana à noite num bar da Rua 24 de Mai0, em Santos Antônio da Platina. Ele conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A Rádio Patrulha encontrou o elemento embriagado com uma faca, ameaçando a todos que estavam no estabelecimento comercial. Ao tentar sair com uma Honda/CG 160 – e uma arma branca na cintura -foi dominado. Visivelmente embriagado, com odor etílico, fala desconexa, andar cambaleante, olhos avermelhados e muito alterado, foi submetido ao exame do etilômetro tendo dado o valor 1,26mg/l.

A motocicleta e a faca foram apreendidas.