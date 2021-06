Preso assassino de 31 anos em Jacarezinho

Cumprido mandado também por desacato

A PM cumpriu mandado expedido pela Comarca de Jacarezinho TJ/PR a indivíduo (31 anos) pelos crimes de homicídio e desacato nesta terça-feira, dia 22. No momento da abordagem, 14h40m, no cruzamento das da Getúlio Vargas com Rua João Cândido Fortes, foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Assim, o elemento foi encaminhado até a Santa Casa para exame de lesão corporal, não sendo constatado nada nesse sentido e imediatamente apresentado ao DEPEN(Departamento Penitenciário) na Cadeia Pública.