Polícia Militar platinense reprime motocicletas barulhentas

ROCAM abordou duas motos com escapamentos irregulares

Durante patrulhamento pela área central, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), se deparou com uma moto trafegando na contramão de direção. Portanto, foi dada voz de abordagem, e constatou-se que a motocicleta Honda/CBR 300 estava com o escapamento irregular, sendo então recolhida ao pátio da 4ª CIA/PM.

O condutor de 24 anos, sanou a irregularidade, e a motocicleta foi liberada.

No mesmo dia, em patrulhamento pelo bairro Aparecidinho II, a equipe se deparou com outra motocicleta Honda/CB 300 barulhenta, o que resultou em abordagem. Em consulta ao sistema verificou-se que o condutor (25 anos), estava com a CNH vencida há mais de 30 dias, e que a documentação estava com pendências. Além disso, o escapamento e os retrovisores estacam irregular.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª CIA/PM