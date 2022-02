PM evita suicídio de adolescente (vídeo)

Garoto de 15 anos iria pular de viaduto da BR-153 mas está bem agora

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) percebeu um jovem com mochila nas costas, parado sobre o viaduto na BR-153 que liga a Avenida Frei Guilherme Maria com o Centro de Eventos e Hospital Regional do Norte Pioneiro, em torno de 20 horas desta terça-feira, dia 22, em Santo Antônio da Platina.

O adolescente, de camiseta e bermuda, estava do lado externo do viaduto, sobre o muro de contenção, segurando com apenas uma das mãos no corrimão e olhando absorto para baixo (rodovia).

Não estava drogado. Nem embriagado.

Imediatamente, a equipe tentou contato, mas não esboçou reação e continuou a olhar para baixo. Ao identificar que se tratava de uma tentativa de suicídio, os PMs tentaram contato verbal por mais uma vez e em um momento de distração conseguiram contê-lo e retirar da zona de risco o menino de 15 anos.

Tentado diálogo, porém, devido seu estado de choque, apenas informou o nome, não esclarecendo o motivo da decisão de tirar a própria vida. Impulso juvenil só.

O Corpo de Bombeiros se dirigiu até o local e o encaminhou ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Ele permanece estável e conta com suporte de médico e familiares, tudo contornado.

Uma conselheira tutelar compareceu ao PS para acompanhar o caso.