PM de Carlópolis prende elemento

Três indivíduos desobedeceram ordens e fugiram da abordagem

A Polícia Militar perseguiu pela PR-218 três indivíduos em atitude suspeita que fugiram de Carlópolis com um VW Gol para o município de Fartura, no estado de São Paulo. Foi no início da madrugada desta terça-feira, dia 28.

A equipe realizava patrulhamento numa avenida, em Carlópolis quando viu o carro cinza, com três indivíduos em postura estranha. Com isso, sinalizou voz de abordagem ao motorista, com sinais luminosos e sirene, porém não acataram, e seguiram sentido Fartura/SP, pela mesma rodovia

Os policiais continuaram acompanhando o carro e informaram ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), o qual, por sua vez, contatou a PM paulista. Assim que entraram na cidade do estado vizinho estacionaram o veículo, e simularam estarem armados, com a mão nas cinturas. A equipe desceu da viatura e acompanhou os três indivíduos, dando ordem para levantarem as mãos, pois o local era de baixíssima luminosidade (praça tenente Cassimiro),

Como os elementos não respeitaram as ordens, um dos policiais realizou disparo de arma de fogo, e os sujeitos correram em direção à rodoviária. Em determinado momento, alcançaram os bandidos, deram voz de parada que, mais uma vez, não foi respeitada, enquanto mantinham as mãos na cintura de forma ameaçadora. Portanto, houve a necessidade de novos tiros, que levou a um dos indivíduos a obedecer e se deitar no chão.

Diante da oportunidade, os demais fugiram novamente em direção ao Centro de Eventos. O marginal que ficou na rodoviária foi identificado com outros três mandados de prisão em seu desfavor, portanto foi dado voz de prisão e algemado. O veículo (foto) também foi apreendido, devido pendências desde 2019,