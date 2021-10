PM/Canil agem em Ribeirão Claro

Duas buchas de cocaína encontradas com sujeito em Ribeirão Claro

A Polícia Militar (Canil), apreendeu cocaína na cidade de Ribeirão Claro neste fim de semana.

Efetuava patrulhamento quando percebeu que, com a aproximação da viatura um indivíduo se desesperou e entrou numa residência conhecida como local de comércio de entorpecente. Portanto, optou-se por monitorar o local. Pouco tempo depois avistaram o sujeito saindo da casa e entrando num carro preto.

Diante do fato, os PMs realizaram abordagem no veículo e encontraram uma porção de cocaína. Além disso, assim que o indivíduo desceu do carro constataram que havia quebrado o próprio celular.

Como haviam denúncias de que o rapaz estava envolvido com tráfico de drogas a equipe acionou o Canil para averiguar se no carro havia mais drogas escondidas. Durante, o cão Drak indicou vários pontos com indícios de drogas e em um desses encontraram outra bucha de cocaína.

Contudo, foi encaminhado com o celular danificado, R$30,00 em espécie e os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil. O veículo também foi apreendido por pendências administrativas.