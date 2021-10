PM apreende menor em Joaquim Távora

Adolescente assumiu atividade criminosa de traficante

Nesta quarta-feira, dia 06, por volta das 21h40, a Polícia Militar apreendeu um menor que assumiu atividade criminosa de um traficante de drogas preso em Joaquim Távora.

Após a prisão do traficante de drogas, os policiais ficaram sabendo acerca da função ilícita assumida pelo adolescente em uma residência localizada na Rua 07 de setembro, na Vila Nova.

A equipe se deslocou para o local, tido como ponto de venda dos entorpecentes, e realizou abordagem no menor, que estava com 15 pedras de crack e R$ 50,00 reais (foto). Portanto, foi apreendido e encaminhado para as providências cabíveis.