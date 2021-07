Platinense surta e ateia fogo em casa

Ação conjunta entre corpo de bombeiros e polícia militar neste domingo

Às 11h45m deste domingo, dia quatro, o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina atendeu sinistro do povoado Platina, na rodovia Benedito Lúcio Machado.

Um homem de 52 anos que costuma ficar violento quando bebe e/ou usa drogas, colocou fogo na residência de seu pai e posteriormente estava ameaçava fazer o mesmo com um carro. Ele ficou transtornado após o genitor questionar seu estado e se desentenderem. O filho foi impedido de entrar na casa de alvenaria onde o idoso mora com a esposa e pediu para usar a residência de madeira anexa, já utilizada no cotidiano.

Momentos depois, o incêndio irrompeu provocado e as chamas escuras e densas chamaram atenção.

Quando a Polícia Militar chegou, o criminoso estava sentado e não reagiu à prisão. Inclusive, confessou, aparentando arrependimento. Não foi necessário o uso de algemas e ele está à disposição da Justiça.